Neymar'dan veda sinyali

Brezilya'nın son dönemlerde yetiştirdiği en özel futbolculardan biri olan Neymar, milli takımına veda sinyali verdi. 30 yaşındaki futbolcu "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum" dedi

Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu, ülkesiyle son büyük organizasyona çıkabileceğini açıkladı.

30 yaşındaki futbolcu "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum. Bunu garanti edemem. Dürüst olmak gerekirse bu turnuvada sonuncuymuş gibi oynayacağım" dedi.

Her maça sonuncusuymuş gibi çıktığını belirten Neymar, şimdilerde ise Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na motive olduğunu belirtti.

İlk uluslararası maçına 18 yaşında çıkan yıldız forvet, kariyerinin son Dünya Kupasında Brezilya'ya kupa kazandırmak istiyor.

Neymar'ın bir diğer amacı ise ülke efsanesi Pele'yi geride bırakmak.

30 yaşındaki futbolcu, Brezilya'nın tüm zamanlarda en fazla gol atan oyuncusu olarak 77 golle tarihe geçen Pele'ye sadece iki gol uzaklıkta.

