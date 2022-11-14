Nihat Arslan Kupası, Büyükkonuk ve Lapta’nın

Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı.
Yıldızlar A Kategorisi’nde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, Yıldızlar B Kategorisi’nde Lapta Türk Birliği takım halinde birinci oldu. Birinci olan kulüplere kupaları, merhum Nihat Arslan’ın kızı Servet Dinççetin tarafından verildi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.
A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu, Takım Klasmanı:
1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 180 PUAN
2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 145 PUAN
3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 65 PUAN
Sıkletler:
41-45 Kg.
1- MEHMET ALİ YILDIZ
2- EGE BULUT
48 Kg.
1- SUPHİ COŞKUN
55 Kg.
1- BABUR MURTAZAGULOV
2- AHMET DAMLAR
3- ARDACAN YILMAZ
60 Kg.
1- EMİRHAN GÜNGÖR
2- EGE GENCER
3- AHMET AKYOL
65 Kg.
1- YAHYA DOĞAN
2- SAMİ ÇOLAK
3- ADİL İLKMAN
71 Kg.
1- EMİN ARSLAN
2- AHMET EFEKAN ÖZKURT
3- YUSUF ÖNDER
80 Kg.
1- ARDA ÇELİK
2- YASİN EVRENSEL
3- GÜRAY AKANDAĞ
92 Kg.
1- SERDAR ROZGELDİYEV
2- YAĞIZ TIĞ
92-110 Kg.
1- MERT ÇOLAK
2- EREN İLKHAN
B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu, Takım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 160 PUAN
2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 115 PUAN
3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 102 PUAN
Sıkletler:
38 – 41 Kg.
1- RESUL GÜNGÖR
2- NURALİ RAHİMANOV
3- HAKAN CİHANGİR
48 Kg.
1- YUNUS DİLÖZ
52 Kg.
1- HASAN EMRE DAMLAR
57 Kg.
1- İBRAHİM DEMİR
2- ONUR PAŞA DURMUŞ
3- EYÜP KÖSE
62 Kg.
1- ATİLLA ÖZTIRAK
2- HÜSEYİN EKİN
3- KAZIM BAYKUT
68 Kg.
1- HÜSEYİN AYAZ
2- EREN GEZER
3- ALİ ENES AŞKAN
75 Kg.
1- ÖMER FARUK AKTEPE
2- HÜSEYİN SÜREK
3- TAHA ÇELİK
85 Kg.
1- HACI OSMAN KOCA
85 – 100 Kg.
1- MUSTAFA AYYILDIZ
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