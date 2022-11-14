Nihat Arslan Kupası, Büyükkonuk ve Lapta’nın

Güreşte merhum güreşçi Nihat Arslan anısına yapılan müsabakalarda Büyükkonuk ve Lapta güreşçileri takım halinde birinci oldu

Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı.

Yıldızlar A Kategorisi’nde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, Yıldızlar B Kategorisi’nde Lapta Türk Birliği takım halinde birinci oldu. Birinci olan kulüplere kupaları, merhum Nihat Arslan’ın kızı Servet Dinççetin tarafından verildi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.

A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu, Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 180 PUAN

2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 145 PUAN

3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 65 PUAN

Sıkletler:

41-45 Kg.

1- MEHMET ALİ YILDIZ

2- EGE BULUT

48 Kg.

1- SUPHİ COŞKUN

55 Kg.

1- BABUR MURTAZAGULOV

2- AHMET DAMLAR

3- ARDACAN YILMAZ

60 Kg.

1- EMİRHAN GÜNGÖR

2- EGE GENCER

3- AHMET AKYOL

65 Kg.

1- YAHYA DOĞAN

2- SAMİ ÇOLAK

3- ADİL İLKMAN

71 Kg.

1- EMİN ARSLAN

2- AHMET EFEKAN ÖZKURT

3- YUSUF ÖNDER

80 Kg.

1- ARDA ÇELİK

2- YASİN EVRENSEL

3- GÜRAY AKANDAĞ

92 Kg.

1- SERDAR ROZGELDİYEV

2- YAĞIZ TIĞ

92-110 Kg.

1- MERT ÇOLAK

2- EREN İLKHAN

B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu, Takım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 160 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 115 PUAN

3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 102 PUAN

Sıkletler:

38 – 41 Kg.

1- RESUL GÜNGÖR

2- NURALİ RAHİMANOV

3- HAKAN CİHANGİR

48 Kg.

1- YUNUS DİLÖZ

52 Kg.

1- HASAN EMRE DAMLAR

57 Kg.

1- İBRAHİM DEMİR

2- ONUR PAŞA DURMUŞ

3- EYÜP KÖSE

62 Kg.

1- ATİLLA ÖZTIRAK

2- HÜSEYİN EKİN

3- KAZIM BAYKUT

68 Kg.

1- HÜSEYİN AYAZ

2- EREN GEZER

3- ALİ ENES AŞKAN

75 Kg.

1- ÖMER FARUK AKTEPE

2- HÜSEYİN SÜREK

3- TAHA ÇELİK

85 Kg.

1- HACI OSMAN KOCA

85 – 100 Kg.

1- MUSTAFA AYYILDIZ

