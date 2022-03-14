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Napoli'ye yönelik ayrımcı pankart tepki çekti

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İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) dün oynanan Hellas Verona - Napoli maçı öncesinde stat yakınlarına asılan ve "Rusya - Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ayrımcı pankart tepkilere yol açtı

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Napoli'ye yönelik ayrımcı pankart tepki çekti

Serie A’nın 29. haftasında dün oynanan Hellas Verona'nın Napoli'yi Marcantonio Bentegodi Stadı’nda ağırladığı maç öncesi, stat yakınlarına, üzerinde Rusya ve Ukrayna bayrağı ile Napoli kentinin koordinatlarının yazılı olduğu pankart asıldı.
İtalyan basınına göre, Napolili yazar Maurizio De Giovanni'nin yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart, "Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ve Hellas Verona'nın fanatik taraftar grubu "Curva sud"un imzasını taşıyan ayrımcı pankart büyük tepkiye yol açtı.
Kendisi de Napolili olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, söz konusu pankarttaki mesajın "tiksindirici" ve "utanç verici" olduğunu belirterek, Napoli ve Napolilere karşı açıldığı varsayılan bu pankart hadisesinin son derece ciddi olduğunu ve herkesin ayrım yapmadan kınaması gerektiğini ifade etti.
Verona kentinin içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nin Başkanı Luca Zaia da Verona'nın asılan pankartla bir alakası olmadığını söyledi.
İtalya Serie A Yönetimi adına üst yönetici Luigi De Siervo da yazılı açıklamada, Verona'daki pankartı kınadıklarını belirtti.
Maça ev sahipliği yapan Hellas Verona takımı da yaptığı açıklamayla, kulüp olarak her zaman olduğu gibi nefret, şiddet ve ayrımcılığa neden olabilecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi.
İtalyan futbol liglerinde zaman zaman, ülkenin kuzeyindeki takımların, Napoli başta olmak üzere güney kentlerinin takımlarıyla yaptığı maçlarda, güneyden gelen ekiplere, taraftarlarına ve bazen de kentlere yönelik ayrımcı tezahüratlarda bulunması, pankart açılması gibi hadiseler yaşanıyor.
Söz konusu hadiselerin futbol maçları sırasında stat içinde yaşanması durumunda İtalyan futbol otoriteleri, ilgili kulübe, taraftarının bölgesel ayrımcılığa yönelik eylemlerinden ötürü tribün kapatmadan, para cezasına kadar farklı ölçeklerde cezai yaptırım uygulayabiliyor.
 

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Etiketler; #Napoli
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