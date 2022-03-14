Dev maçta kazanan Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 22. ve 32. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçen Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 85. dakikasında Rıdvan Yılmaz ile farkı bire indiren Beşiktaş kalan dakikalarda beraberlik golü için sarı kırmızılıların kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 38 yaparak 11. sıraya yükselirken, Beşiktaş ise 45 puan ile 8. sıraya geriledi.

