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Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

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Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı
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Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Fransız ekibi, Mısırlı futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe 5 milyon 750 bin avro ödeyecek.
Nantes, geçtiğimiz sezon kiraladığı golcü oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
 
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