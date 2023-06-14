Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Fransız ekibi, Mısırlı futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe 5 milyon 750 bin avro ödeyecek.

Nantes, geçtiğimiz sezon kiraladığı golcü oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

