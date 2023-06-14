banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Dzeko'ya yıllık 20 milyon euro teklif

banner953

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan EdinDzeko'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif edildi

banner825
Dzeko'ya yıllık 20 milyon euro teklif
banner931
Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.
Edin Dzeko bu sezon Inter forması ile 52 maça çıktı.
14 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 4 defa da gol pası verdi.
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.