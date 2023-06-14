Dzeko'ya yıllık 20 milyon euro teklif

Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.
Edin Dzeko bu sezon Inter forması ile 52 maça çıktı.
14 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 4 defa da gol pası verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.