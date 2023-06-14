Dzeko'ya yıllık 20 milyon euro teklif

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan EdinDzeko'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif edildi

Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.

Edin Dzeko bu sezon Inter forması ile 52 maça çıktı.

14 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 4 defa da gol pası verdi.



