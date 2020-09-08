banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
14 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
196 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
30 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
43 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
671 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
38 0
33 0
banner460

Mihajlovic koronavirüsü de yendi

banner476

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi

Mihajlovic koronavirüsü de yendi
Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.
Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.
Kulüp, 23 Ağustos’ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic’in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19’u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.
Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.