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Çağlar Söyüncü "Yılın 11"ine seçildi

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İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), 2019-2020 sezonu için yılın 11'ini belirledi. Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de listede kendine yer buldu

Çağlar Söyüncü "Yılın 11"ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı.

Defansta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, Liverpoollu Trent Alexander-Arnold en iyi genç oyuncu oldu.

Çağlar'ın da yer aldığı Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda forma giyen en iyi ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Nick Pope (Burnley)

Defans: ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin De Bruyne, David Silva (Manchester City)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City)

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