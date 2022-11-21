Messi, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek istiyor

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Turnuvaya hazır olduklarını belirten LionelMessi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.