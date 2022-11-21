banner875
banner815
59 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
11 0
 
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
106 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
8 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
48 0
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
11 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
133 0
banner878

Messi, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek istiyor

banner476

Arjantinli yıldız futbolcu LionelMessi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi

banner825
Messi, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek istiyor
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Turnuvaya hazır olduklarını belirten LionelMessi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.