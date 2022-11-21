Rashford Dünya Kupası tarihine geçti

MarcusRashford, İngiltere'nin İran'ı 6-2 yendiği maçta Dünya Kupası tarihine geçen bir gol attı.

İran filelerini oyuna girdikten 49 saniye sonra havalandıran MarcusRashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti.

16 saniye | Richard Morales (2002)

26 saniye | EbbeSand (1998)

49 saniye | MarcusRashford (2022)



