Rashford Dünya Kupası tarihine geçti

MarcusRashford, İngiltere'nin İran'ı 6-2 yendiği maçta Dünya Kupası tarihine geçen bir gol attı.
İran filelerini oyuna girdikten 49 saniye sonra havalandıran MarcusRashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti.
16 saniye | Richard Morales (2002)
26 saniye | EbbeSand (1998)
49 saniye | MarcusRashford (2022)
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