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Messi Dünya Kupası favorilerini açıkladı

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2022 Katar Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Arjantinli yıldız LionelMessi, favori ülkelerini açıkladı

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Messi Dünya Kupası favorilerini açıkladı
2022 Katar Dünya Kupası'nadoğru heyecan artıyor. Arjantinli yıldız LionelMessi, favori ülkelerini açıkladı.
Tecrübeli futbolcu; Brezilya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın her zaman için potansiyel adaylar olduğunu dile getirdi.
Messi, Fransa ve Brezilya'yı ise güçlü kadroları nedeni ile ayrı bir yere koyuyor.
Yıldız isim, son Copa America şampiyonu ülkesi Arjantin'i ise favorileri arasına almadı.
Arjantin Milli Takımı'nda Dybala ve Di Maria gibi önemli futbolcular ciddi sakatlıkları ile gündemde.
İki yıldız ismin Katar'da olmaması ihtimali de yüksek.
Arjantin Milli Takımı C grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek.
 
 
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