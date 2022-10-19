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"Altın Top" kazanan Benzema için kısa film hazırlandı

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"Altın Top" kazanan Benzema için kısa film hazırlandı
Spor giyim markası adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballond'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı.
Benzema'nın kendisiyle özdeşleşen el bandajının altına dönüşmesini gösteren "Hand of Gold" isimli kısa film çekildi.
Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.
Real Madrid ve adidas, Benzema'nın özel baskıyla isim ve numarası altın yaldızla yazılı Real Madrid formasını satışa sunacak.
 
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