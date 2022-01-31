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Mbappe, Real Madrid yolunda

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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi KylianMbappe'nin İspanyol devi Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi

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Mbappe, Real Madrid yolunda
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, başarılı futbolcunun İspanyol deviyle anlaştığını özel haber olarak okuyucularına duyurdu.
30 Haziran itibarıyla serbest kalacak Fransız oyuncunun Real Madrid'den yılda yaklaşık 50 milyon avro kazanacağı belirtildi.
Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için Paris Saint-Germain'e (PSG) 200 milyon avro teklif etmiş; ancak transfer girişimlerinden sonuç çıkmamıştı.
Fransız ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan yıldız futbolcu, 19 gol atıp 15 de asist yaptı.
 
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