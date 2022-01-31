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Everton’da Lampard dönemi

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Everton’da Lampard dönemi
Everton, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun birçok teknik direktörle yaptığı görüşmenin ardından Lampard'da karar kıldığı ve 43 yaşındaki İngiliz teknik direktörle iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Everton yönetiminin ilk olarak Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam VitorPereira ile anlaşmasına rağmen taraftar tepkisinin ardından bu kararından vazgeçtiği vurgulanıyor.
Futbolculuk kariyerinde West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City ve New York City formalarını giyen Lampard, 2018'de başladığı teknik direktörlük hayatında ise DerbyCounty ve Chelsea'de görev aldı.
 
 
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