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Maradona’nın Dünya Kupası açık artırmada

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Maradona'nın 1986 Dünya Kupası altın top ödülü, açık artırmada 5 milyon dolara satılması bekleniyor

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Maradona’nın Dünya Kupası açık artırmada
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Futbol tarihine damga vuran Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Top Ödülü, açık artırmaya çıkıyor. Arjantinli futbol efsanesinin bu ödülünün en az 5 milyon dolara satılması bekleniyor. Maradona, 1986 yılında Dünya Kupası'nda Arjantin'e büyük katkı sağlamış ve 'Tanrı'nın Eli' golü ile tarihe adını yazdırmıştı. Maradona'nın o tarihi maçta giydiği forma daha önce 7 milyon dolara satılmıştı.
Diego Maradona'nın futbol tarihine geçtiği 1986 Dünya Kupası'nda kazandığı ödül açık artırmaya çıkıyor. Arjantinli efsanenin Altın Top Ödülü'nün en az 5 milyon dolara satılması bekleniyor.
Diego Maradona, 1986 yılında Arjantin ile Dünya Kupası zaferine ulaştığında Altın Top ödülünü kazanmıştı. Bu ödül, yakında açık artırmada satışa sunulacak.
Fransa'daki Agüt Müzayede Evi, bu unutulmaz yıldızın ödülünü haziran ayında alıcılara sunacak. Maradona, Dünya Kupası'nda takımına beş golle büyük katkı sağlamış ve çeyrek finalde İngiltere'ye karşı oynadığı maçla futbol tarihine adını yazdırmıştı.
Özellikle bu maçta "Tanrı'nın Eli" olarak adlandırılan golü atan Maradona, dakikalar sonra attığı muhteşem slalom golüyle İngiltere'yi mağlup etmiş ve bu gol yüzyılın golü olarak seçilmişti.
Maradona'nın o tarihi maçta giydiği forma daha önce 7 milyon dolara satılmıştı. Şimdi ise, 2020 yılında hayatını kaybeden bu futbol efsanesinin Altın Top Ödülü'nün de en az 5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
 
 
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