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Cimnastikte ortaokulların değişmez şampiyonu Ruso Ortaokulu

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Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına ilk 2 yılda olduğu gibi Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu3. kez şampiyon olarak tamamladı

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Cimnastikte ortaokulların değişmez şampiyonu Ruso Ortaokulu
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen
Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakaları tamamlandı.
KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 3.sü gerçekleştirilen Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına ilk 2 yılda olduğu gibi Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu damga vurdu.
Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai sorumluluğunda müsabakalara katılan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kız ver erkek takımları, Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarını 3. kez şampiyon olarak tamamladılar.

Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakaları Kızlar Takımsal sıralaması şöyle oldu:
1.ŞHT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU 50,66
2.LEVENT KOLEJ 36,03
3.TÜRK MAARİF KOLEJİ 28,87
4.ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU 22,69
5.BAYRAKTAR ORTAOKULU 18,08
Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakaları Erkekler Takımsal sıralaması şöyle oldu:
1.ŞHT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU 35.24
 
 
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