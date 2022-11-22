ManU ile Ronaldo'nun yolları ayrıldı

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı

Manchester United'ta Cristiano Ronaldo dönemi bitti.

İngiliz devi, Portekizli yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp, takıma yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecek için iyi dileklerini sunuyor. Manchester United, Erik ten Hag yönetiminde başarıya ulaşmak için çalışmaya odaklanmış durumda."

Yönetim ve teknik heyetle problemler yaşadı

Portekizli yıldızın ismi, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City ile anılıyordu.

Dış basına göre transfer noktalanmak üzereyken Alex Ferguson'nın devreye girmesiyle Ronaldo'nun yönü bir kez daha Kırmızılara dönmüştü.

Geçen sezon yaşanan başarısızlık sonrası fenomen oyuncu, Manchester United yönetimi ve yeni teknik direktör Erik ten Hagi ile sorunlar yaşamaya başladı.

Kamp krizi, yedek kalışı, oyuna girmediği ve girmeyi reddettiği maçlarla birlikte Ronaldo ile kulüp arasındaki gerilim tavan yaptı.

Son olarak, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Manchester United ve Erik ten Hag hakkında sert sözler sarf eden Cristiano, bugün itibarıyla serbest durumda.

İkinci döneminin bilançosu

Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United dönemi 1.5 yıl sürdü.

Bu periyotta 54 maça çıkan tecrübeli isim, 27 kez fileleri havalandırdı.

Ronaldo, iki dönem toplamında Manchester United formasını 345 kez terletmiş ve 145 gol kaydetmiş oldu.