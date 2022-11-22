Fahrioğlu: Masa tenisinde gelişmek istiyorum

Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği sporcusu genç masa tenisçi Metehan Fahrioğlu “Bir yandan eğitimime devam ederken, diğer yandan da masa tenisinde gelişmek istiyorum” dedi

Ülkemizin genç masa tenisçilerinden Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği sporcusu Metehan Fahrioğlu, gelecekle ilgili planlarını açıkladı.

Masa Tenisi dalı ülkemizde gelişmeye devam ediyor. Kısıtlı imkanlara rağmen günden güne alt yapıdaki sporcu sayısını artırmayı başaran Masa Tenisi Federasyonu’nda sporcu yazı dizisinin ilk konuğu Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği’nin 2005 doğumlu sporcusu Metehan Fahrioğlu.

Gençler (U19) ve Büyükler kategorilerinde mücadele eden Metehan, başarılı maçlar çıkarıp dereceler elde ediyor. Masa Tenisine 8 yaşında başladığını söyleyen Metehan, “Masa Tenisine küçük yaştan ilgim hep vardı. Ailemin de desteğiyle İlkokul 3’üncü sınıfta bu spora başladım. Masa Tenisi sayesinde hem sosyalleştim hem de güzel bir çevrem oldu. Ayrıca burs imkanı da kazandım. Nitekim şu an o bursla eğitimime devam ediyorum” dedi.

İlerleyen yıllarda masa tenisiyle ilgili olarak kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Metehan, “Son 2 yıldır Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği’nde forma giyiyorum. Bir yandan eğitimime devam ederken, diğer yandan da masa tenisinde gelişmek istiyorum. İlerleyen yıllarda daha iyi bir sporculuk kariyeri yanında antrenörlük de hedeflerimin arasında. Bunun için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“YETENEKLİYİZ AMA..”

Ülkemizde birçok masa tenisçi sporcusunun çok yetenekli olduğuna değinen Metehan, “Geçmiş yıllarda Türkiye’de de maçlar oynadım. Oradaki rakiplerin seviyesini de gördüm. Aslında ülkemizde çok yetenekli sporcular var ama antrenman ve imkan eksiğimiz var. Maalesef profesyonelliğin çok gerisindeyiz. Sporu geliştirmek ve daha iyi sporcular yaratmak için masa tenisinin hayat tarzı olması lazım. Sporun ikinci planda kalmaması gerek” diyerek sözlerini noktaladı.

