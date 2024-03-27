Altın Kurdele Derneği, Cimnastik Federasyonu’na bir ilk daha yaşattı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun sağladığı imkânlarla KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüpler yurt dışı temaslarda bulundular.
Bu kulüplerden olan KKTC Cimnastik Federasyonu’nun tek ritmik cimnastik branşını icra eden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, İstanbul’da düzenlenen İstanbul Baby Cup'a katıldı. İstanbul Baby Cup organizasyonunu başarıyla tamamlayan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, Baby Cup’a 7 sporcu ile katıldı.
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği’nin bu temsiliyeti ile KKTC Cimnastik Federasyonu’nun bir kulübü, ilk kez bu kategoride de yarışmaya katılmış oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.