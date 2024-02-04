Manchester United 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelede Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rasmus Hojlund, 49 ve 84. dakikalarda Alejandro Garnacho kaydetti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Manchester ekibi, 6. sıraya çıktı. Dört haftadır kazanamayan West Ham United ise 36 puanla 7. sıraya geriledi.

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlup etti, Bournemouth ise sahasında Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.



