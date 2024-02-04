Pendikspor'un "Umut"u var

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 2-1’lik skorla yendi.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 26’ya yükselten Ivo Vieira’nın öğrencileri, Süper Lig’de de 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Ligde son olarak Antalyaspor'a evinde mağlup olan İstanbul ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Son 5 müsabakada 11 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u yenerken, Hatayspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
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