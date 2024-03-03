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Manchester derbisi City'nin

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti

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Manchester derbisi City'nin
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İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Maçın 56. dakikasında Philip Foden ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, aynı futbolcunun 80. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.
Manchester United, ligde 143 maç sonra ilk kez ilk yarısını önde tamamladığı bir mücadeleyi kaybetti. Manchester ekibi en son 2014 yılında devresini 2-1 üstünlükle geçtiği maçta Leicester City'ye 5-3 yenilmişti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bu galibiyetle puanını 62 yaptı. Manchester United ise 44 puanda kaldı.
 
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