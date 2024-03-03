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Konyaspor, Pendik’i evinde avladı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesini yakında ilgilendiren maçta Konyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi ve Valon Ethemi attı

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Konyaspor, Pendik’i evinde avladı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, İvo Vieira'nın yerine teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiren Siltaş Yapı Pendikspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 2-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.
Yeşil beyazlılar, kümede kalma mücadelesi verdiği rakiplerinden biri olan Pendikspor'u yenerek avantaj sağladı ve puanını 31'e çıkartarak 13. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Pendikspor ise 19. basamakta yer alıyor.
 
 
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