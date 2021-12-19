Manchester City, Newcastle United'ı 4'ledi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.
Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.
Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea'de yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı.
Son 2 maçında berabere kalan Chelsea, puanını 38'e yükseltti.
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