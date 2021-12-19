banner762
banner753
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
19 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
274 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
208 0
banner661
banner726

Manchester City, Newcastle United'ı 4'ledi

banner476

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti

banner714
Manchester City, Newcastle United'ı 4'ledi
banner721
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.
Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.
Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea'de yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı.
Son 2 maçında berabere kalan Chelsea, puanını 38'e yükseltti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.