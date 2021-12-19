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Karagümrük Caner'le güldü

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe'yi Caner Erkin'in golüyle 1-0 mağlup etti

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Karagümrük Caner'le güldü
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaştı.
Maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Müsabaka, 1-0'lık VavaCars Fatih Karagümrük üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol Caner Erkin'le geldi.
Volkan Demirel yönetiminde ilk maçında üç puanı cebine koyan İstanbul ekibi puanını 25'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.
14 puanlı Göztepe ise 18. sırada kaldı.
 
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