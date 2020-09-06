Manchester City, Koulibaly için kesenin ağzını açtı

Manchester City, defansına takviye yapmak istiyor. İngiliz devi, Napoli'nin tecrübeli defans oyuncusu KalidouKoulibaly için 70 milyon euroyu gözden çıkardı

Manchester City, Napoli'nin tecrübeli defans oyuncusu KalidouKoulibaly'yi kadrosuna katmanın peşinde.

City, önümüzdeki günlerde Napoli'nin kapısını 70 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin de bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. 6 sezondur Napoli forması giyen Senegalli savunmacı da Premier Lige gitmek için oldukça istekli.

Sportitalia'nın haberine göre Koulibaly, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Manchester City ile kişisel şartlarda anlaştı.

Buna göre 29 yaşındaki stoper, bonuslarla birlikte yıllık 12 milyon euro kazanacak.

Koulibaly'nin Manchester City'ye transfer olması durumunda Napoli, Arsenal'den SokratisPapastathopoulos'u kadrosuna katacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, " Koulibaly'i, en iyi teklifi sunan kulüp kadrosuna katar" dedi.



