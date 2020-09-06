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Barcelona Wijnaldum'un peşinde

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Barcelona orta sahasına takviye yapmanın peşinde. Katalanlar, Liverpool'un orta saha oyuncusu Wijnaldum'u kadrosuna katmak istiyor

Barcelona Wijnaldum'un peşinde
Barcelona, transferde gözünü İngiltere'ye dikti. Katalanlar, Liverpool'un Hollandalı orta saha oyuncusu GeorginioWijnaldum'u kadrosuna katmak istiyor.
Kırmızılar da bu transfere sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kırmızılar, kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
Liverpool, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Barça'dan 15 milyon pound talep ediyor.
İngiliz basın organı Mirror'ın haberine göre Barcelona, Wijnaldum transferini 10 milyon pound'a bitirmenin peşinde.
Geçtiğimiz sezon Liverpool ile 37 maça çıkan yıldız orta saha, 4 gol attı.
 
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