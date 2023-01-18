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Luis Suarez'den efsane dönüş

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Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı

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Luis Suarez'den efsane dönüş
Ara transfer döneminde Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 38 dakikada hat-trick yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Gremio’nun Sao Luiz karşısında 4-1 kazandığı Recopa Gaucha maçında 3 gol kaydetti.
Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, son olarak altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Club Nacional’de oynamıştı.
Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alarak 1 asistlik performans sergilemişti.
35 yaşındaki oyuncu, 2024 yılına kadar Gremio ile sözleşme imzalamıştı.
 
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