Türkiye'nin gururu eğitim vermek için Kıbrıs’a geliyor

Beş kez Türkiye Karting ve bir kez de Belçika Karting Şampiyonu olmuş ve Türkiye Milli sporcusu olarak Dünya Pist şampiyonalarında yarışan Berkay Besler KKTOK ve ZetKarting işbirliği ile 24-25 Ocak 2023 tarihlerinde ülkemizin genç yeteneklerine de eğitim vermek için ülkemize geliyor.
ZetKarting Tesislerinde 24 Ocak Salı 14.00 ve 25 Ocak Çarşamba 10.00 saatlerinde başlayacak olan ve Berkay Besler 'in katılımıyla gerçekleşecek Eğitim Semineri tüm sporculara da katılım ücretsiz olacak. Pist eğitimi ve sürüş teknikleri hakkında eğitim verecek olan Berkay Besler ZetKarting Pistinde sporcularla birlikte sürüş sergileyecek.
2 günlüğüne pisti görmek ve anlaşmayı sağlamak için ülkemizde bulunan Berkay Besler ile dün gerçekleşen Protokol ile 24-25 Ocak ta tüm sporcuları heyecanla beklediğini ve Ülkemizde olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.