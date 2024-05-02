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Albayrak’tan Özbek’in adaylığına destek

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Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz" dedi

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Albayrak’tan Özbek’in adaylığına destek
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Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek'in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.
Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.
 
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