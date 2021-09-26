Londra derbisinde kazanan Arsenal

Emirates Stadı'nda oynanan Londra derbisine iyi başlayan Arsenal, 12. dakikada Emile Smith Rowe, 27. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 34. dakikada ise Bukayo Saka'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham'da Heung-Min Son'ın 79. dakikadaki golü puan için yeterli olmadı ve Arsenal, Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Arsenal puanını 9'a çıkarırken, Tottenham ise 9 puanda kaldı.
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