Barcelona, Levante'yi 3 golle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona, konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup etti

Camp Nou Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada penaltıdan Memphis Depay ve 14. dakikada Luuk de Jong'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Barcelona, 90+1. dakikada Ansu Fati'nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e geçmesinin ardından bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Katalan temsilcisi, bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Levante ise 4 puanda kaldı.

Barcelona'nın yeni transferlerinden 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, 81. dakikada Pablo Gaviria'nın yerine oyuna dahil oldu.



