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Lille'e Montpellier çelmesi

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Fransa Ligi'nde (Ligue 1) lider Lille, sahasında Montpelliler ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in tek golünde asist, Milli futbolcumuz Zeki Çelik'ten geldi

Lille'e Montpellier çelmesi
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Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 33. haftanın açılış maçında lider Lille, sahasında Montpelliler ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçın açılış golü, 21. dakikada konuk ekipten geldi. Laborde tarafından çevrilen topu arka direkte tamamlayan Delort, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Uzun süre beraberlik golünü arayan Lille, skoru 85. dakikada buldu. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in ortasında topla buluşan Araujo, uzak köşeye şık bir vuruşla skora dengeyi getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle noktalandı.

Lille'de Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı da oyuna 77. dakikada dahil oldu.

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