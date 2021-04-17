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Bayern Munih hata yapmadı

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Almanya Bundesliga'nın lider Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 yendi

Bayern Munih hata yapmadı
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 15. dakikada Jamal Musiala ve 24. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Wolfsburg, 35. dakikada Wout Weghorst'un topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Bayern Münih'te Musiala, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, konuk ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 54. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 68'e çıkardı ve en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti.

Wolfsburg ise 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Mönchengladbach sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Union Berlin konuk ettiği Stuttgart'ı 2-1, Freiburg da evinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Augsburg-Arminia Bielefeld karşılaşması ise 0-0 sona erdi. 

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