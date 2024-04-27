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Leverkusen tarihi seriyi 46'ya çıkardı

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Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, sahasında Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı

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Leverkusen tarihi seriyi 46'ya çıkardı
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Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, BayArena'da Stuttgart'ı konuk etti.

Konuk takım Chris Führich'in 47 ve Deniz Undav'ın 56. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Amine Adli'nin 61. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı bire indiren Bayer Leverkusen, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede bir puanı, uzatma dakikalarında gelen golle kurtardı. Robert Andrich'in 90+6. dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Bayer Leverkusen 81, üçüncü sıradaki Stuttgart ise 64 puana yükseldi.

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