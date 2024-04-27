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Ne Lefke'ye, ne GG'ye yaradı

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Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşılaşan Gençlik Gücü ile Lefke arasındaki mücadelede Lefke maçın başında 1 - 0 öne geçmesine karşın GG son dakikalarda bulduğu golle karşılaşma 1-1 bitti ve takımlar birer puanlşa haftayı kapattı

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Ne Lefke'ye, ne GG'ye yaradı
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:  Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan
C.B. Gençlik Gücü: Remzi, Turgut Kaan, Necati, Dumbuya, Ümitcan, Hasan Akkuyu (82.Dk Mustafa Öztürk), Asman, Ali Akbulut, Muhammet (56.Dk İbrahim Köse), Arif, Kaan Borova (82.Dk Ahmet Saygı)
Lefke:  İrfan, Yakup, Okan (85.Dk Nevzat), Issa, Hasan Çaka, Armstrong, Kouassi (20.Dk Mehmet Ali), Berk Öreç (61.Dk Arda Karanfiloğlu), Erkan, Kaan Savaşkan, Tahsin
Goller: 84.Dk Arif (GG)-10.Dk Okan (Lefke)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 29. Hafta maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Lefke’yi konuk etti.
Atatürk Stadında oynanan ChinaBazaar Gençlik Gücü – Lefke maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti.
9.Dk:  GG kazanılan köşe atışını kullanan Muhammet’in ortasında Turgut Kaan kafa vuruşunu yaptı ancak Lefke savunması topu çizgiden uzaklaştırdı.
10.Dk: Lefke atağında Hasan topu ceza alanına kesti ve Okan’ın şutunda top filelere gitti.  GG 0-1 Lefke
45.Dk:  GG atağında Arif soldan topu ceza alanına ortaladı. Kaan Borova’nın kafa vuruşunda kaleci İrfan topu direk dibinden kornere çeldi.
64.Dk: Lefke kontra atağında Mehmet Ali savunma arkasına sarktı ve kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.
84.Dk:  GG atağında İbrahim Köse kafayla topu Arif’in önüne indirdi ve Arif’in vuruşunda top filelere gitti.  GG 1-1 Lefke
90+2.Dk: Lefke atağında Arda ceza alanı dışından etkili vurdu. Köşeye giden topu kaleci Remzi uzanarak kornere çelmeyi başardı.
90+6.Dk:  GG atağında Arif soldan kafayla topu Necati’nin önüne indirdi. Necati’nin vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.
 
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