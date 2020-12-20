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Leicester City, Tottenham'ı deplasmanda yıktı

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti

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Leicester City, Tottenham'ı deplasmanda yıktı
Premier Lig'in 14. haftasında zirve mücadelesi veren takımlar Tottenham ile Leicester City, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım, 45+4. dakikada JamieVardy'nin penaltıdan ve 59. dakikada TobyAlderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City'de milli futbolculardan Cengiz Ünder, karşılaşmada yedek beklerken sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.
Bu galibiyetle puanını 27 yapan Leicester City, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Üç maçtır galip gelemeyen Tottenham ise 25 puanla 4. sırada kaldı.
 
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