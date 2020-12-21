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 Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd'den flaş karar

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 Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd'den flaş karar

Gazimağusa'daki Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd. gıda alanında hizmet veren köklü kuruluşlardan biri olan ciddiyetle durduğu kurallar ve Sağlık Bakanlığı'nın işletmelere yönelik alınmasını istediği tedbirlere uyarak tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Kasap reyonu ve ambarda çalışan iki kişinin test sonuçları pozitif çıktığı  ve  tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

 Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd'nin yaptığı açıklamada:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için şubelerimize konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve EKOR bünyesindeki tüm çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz.

Son günlerde artan vakalar nedeniyle Gıda sektöründe yıllardır hizmet veren kuruluşlardan biri olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak bazı tedbirler alıyoruz. Bu ülkede yaşayan bireyler olarak herkesin tedbir alması ve dikkat etmesi durumunda kısa sürede olumlu sonuçlar alınabileceğini geçmişte gördük.

Bu doğrultuda ayırt etmeksizin Fırın, Pastane, Dağıtım, Restoran ve Satış Noktalarımız da dahil tüm birimlerimizi 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz.

Birinci önceliğimiz bütün çalışanlarımızın PCR testlerini eksiksiz yaptırılması ve kendilerini aileleri ile birlikte izole etmesidir. Evlerden dışarıya çıkılması zorunlu haller durumunda maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Aynı zamanda işletmelerimiz içerisindeki her alanda gerekli ilaçlama  işlemleri yapılacak.

Sonrasında da maksimum hijyen önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat konusunda eksiklikler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ediyoruz.

Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve  sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmektir. 

Kasap reyonu ve ambarda çalışan iki kişinin test sonuçları pozitif olup  tedbir amaçlı faaliyetlere ara verme kararı aldık.  EKOR ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır.(MHA)

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