Leicester City ile ManU yenişemedi

Premier Lig'in 15. haftasının açılış maçında Leicester City, KingPower Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.
Manchester ekibi, 23. dakikada MarcusRashford ile öne geçerken, Leicester City 31. dakikada HarveyBarnes'in beraberliği yakaladı.
İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını artıran Manchester United, 79. dakikada BrunoFernandes ile skoru 2-1'e getirdi.
Ev sahibi Leicester City, 85. dakikada AxelTuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamladı.
28 puana yükselen Leicester City, 2. sıradaki yerini korurken, 27 puanlı Manchester United 3. sırada yer aldı.
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