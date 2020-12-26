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MTG Akademi, online çalışıyor

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MTG Akademi, online çalışıyor
Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi, ülkede artan COVID – 19 vakaları sonrasında antrenmanlarına ara verme kararı alınmıştı.
Antrenmanlara ara verilme kararı sonrasında Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademionline eğitim süreci başlatırken, yapılan toplantı ile ilgili olarak “U15 ve U11 Takımlarımızla internet üzerinden toplantımızı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ve çevremizin güvenliği için ara verdiğimiz antrenmanlarımıza hız kesmeden bireysel çalışmalar ve teorik çalışmalar olarak internet üzerinden devam ediyoruz.” açıklaması yapıldı. 
 
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