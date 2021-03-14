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Kuzey Londra derbisinde gülen Arsenal oldu

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Premier League'de Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal rakibi Tottenham’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı

Kuzey Londra derbisinde gülen Arsenal oldu
Arsenal, sahası Emirates'te geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44'te Martin Ödegaard ve 64'te Alexandre Lacazatte (penaltı) kaydetti.
Tottenham'ın golünü 33'te Erik Lamela attı.
"Rabona" vuruşuyla uzun süre unutulmayacak güzellikte bir gole imza atan Erik Lamela, 76'da çift sarı karttan atıldı.
Ligde son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Arsenal puanını 41'e yükseltti.
Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham ise 45 puanda kaldı.
 
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