Konferans Ligi’nde 5. Hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 5. hafta, bugün 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.
Turnuvada mücadelede eden temsilcilerimizden, D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü saat 19.45'te konuk edecek. H Grubu lideri Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 22.00'te konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
19.45 Ballkani (Kosova) - ViktoriaPlzen (Çekya)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
19.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
19.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
22.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
22.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
22.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
22.00 SpartakTrnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.