Konferans Ligi’nde 5. Hafta heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş ise evinde sahne alacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 5. hafta, bugün 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden temsilcilerimizden, D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü saat 19.45'te konuk edecek. H Grubu lideri Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 22.00'te konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)

19.45 Ballkani (Kosova) - ViktoriaPlzen (Çekya)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)

19.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)

19.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)

22.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)

22.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe

22.00 SpartakTrnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)

