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Kickboks’ta118 sporcu üst kuşaklara terfi etti

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70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı. 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi etti

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Kickboks’ta118 sporcu üst kuşaklara terfi etti
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Kickboks Federasyonu’nun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:
Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular:
1-      Emine SareÖzislam        21- Furkan Akdöl            41- Meryem A. Tek
2-      Seydi Ferhat Özislam    22- Medine Gül Döner     42- Ata Mert Babacan
3-      Zerrin adadursun 23- Esen Altuntaş                   43- Ayşe Uçar
4-      Ege Anadol                     24- Mehmet Özorçun  44- Elifnaz Öğüt                       
5-      Cem Narlı                         25- Serdar Özfırak           45- Ali Aksoy                                
6-      Ömer Kandil                   26- Nefes Sezer               46- Efe Yüğlük
7-      Boran Çıra             27- HanifiAkan         47- Ege Yüğlük
8-      Mustafa Karaismailoğlu         28- Hıra Akdenizli           48- Tuğra Küçük
9-      Ada Doğan                   29- Berhan S. Akdenizli          49- Şerafettin Talan
10-    Mücahit Karakuş          30- Mavi Bucel    50- TsimurAvseyento
11-    Alperen Ö. Temur         31- Cenk Apaydınlı      51- Demir Güler
12-    Elif Biricik                   32- Mustafa K. Farisoğlu         52- Ümit Uysal   
13-    Muhammet Ö. Temur   33- JavıdHuseyın
14-    Ali Meniz                     34- Çağan İşbir
15-    Enes Parçalar               35- Deniz Kurt
16-    Mehmet Sürget             36- Ecrin Kurt
17-    Zeynep Öksüz             37- Bengisu Öztürk
18-    Utku Korkmaz              38- Elif Deniz Babacan
19-    Burak Sürücü                39- Erdal Aslantürk
20-    Burak Akdöl                  40- Asya Tek
Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Mustafa Yalçınkaya      12- Derviş Mişon
2-      Umutcansaparov          13- Beren Bıçak
3-      Aleyna Nur Özislam     14- Atlas Parsel
4-      Cankan Yiğit                 15- Kuzey Arıklı
5-      CemşitMatraımov         16- Robin M. Gürbüzer
6-      Muhammet Sani Seçmen    17- Yunus Koruk
7-      Halime Pehlivan            18- Muhammet M. Köroğlu
8-      Beyza Akal                   19- Ayşe Küpe
9-      MekanHalimov
10-    NeraCeylangüden
11-    Gökan Can Evrenos
Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Mete Cevit
2-      Reyyan Erdem
3-      Sinem Olgu
4-      Medine Kuday
5-      Ayşe Ceren Öney
Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      İrem Akal
2-      Yakup Çavga
3-      Menteş Kaan Özakdenizli
Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Berat Güraslan    4- Halil Beyaz
2-      Buse Çevik                    5- Haydar T. Canşı
3-      Cansu Torun
Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Bengi Cevit
2-      Arda Demir
3-      Talha Refik Malik
4-      Mustafa Yayla
5-      Ahmet Topaloğulları
6-      Su Demirbüker
Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Beren Alpmut
2-      Bensu Özaydın
3-      Turan Bayraktar
4-      Utku Aslantürk
Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      Didem Buhur                       7- Ahmet Can Sülünlü
2-      Dilara Koçatlı
3-      Hatice Öksüz
4-      Emine Öksüz
5-      Türker Eren Öney
6-      Enes Baran Elkondu
 
Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
1-      AbdulmenanGöğsüaçık 10- Murat Şahin
2-      SümeyraGöğsüaçık       11- Umut Şahin
3-      BaburhanKaryagdyev   12- Hürkan Ünlü
4-      Tuana Serin                            13- Havva Ünlü
5-      Nilay Çakın                            14- Cahit erkanlı
6-      Kerem Killi                             15- Dursun erkanlı
7-      Ahmet Yakup Kar ahan         16- İrem Muk
8-      Mesut Kural                           17- Nehir Perçin
9-      AlnurKassymbekov
 
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