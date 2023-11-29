Kickboks’ta118 sporcu üst kuşaklara terfi etti

70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı. 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi etti

Kickboks Federasyonu’nun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:

Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular:

1- Emine SareÖzislam 21- Furkan Akdöl 41- Meryem A. Tek

2- Seydi Ferhat Özislam 22- Medine Gül Döner 42- Ata Mert Babacan

3- Zerrin adadursun 23- Esen Altuntaş 43- Ayşe Uçar

4- Ege Anadol 24- Mehmet Özorçun 44- Elifnaz Öğüt

5- Cem Narlı 25- Serdar Özfırak 45- Ali Aksoy

6- Ömer Kandil 26- Nefes Sezer 46- Efe Yüğlük

7- Boran Çıra 27- HanifiAkan 47- Ege Yüğlük

8- Mustafa Karaismailoğlu 28- Hıra Akdenizli 48- Tuğra Küçük

9- Ada Doğan 29- Berhan S. Akdenizli 49- Şerafettin Talan

10- Mücahit Karakuş 30- Mavi Bucel 50- TsimurAvseyento

11- Alperen Ö. Temur 31- Cenk Apaydınlı 51- Demir Güler

12- Elif Biricik 32- Mustafa K. Farisoğlu 52- Ümit Uysal

13- Muhammet Ö. Temur 33- JavıdHuseyın

14- Ali Meniz 34- Çağan İşbir

15- Enes Parçalar 35- Deniz Kurt

16- Mehmet Sürget 36- Ecrin Kurt

17- Zeynep Öksüz 37- Bengisu Öztürk

18- Utku Korkmaz 38- Elif Deniz Babacan

19- Burak Sürücü 39- Erdal Aslantürk

20- Burak Akdöl 40- Asya Tek

Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Mustafa Yalçınkaya 12- Derviş Mişon

2- Umutcansaparov 13- Beren Bıçak

3- Aleyna Nur Özislam 14- Atlas Parsel

4- Cankan Yiğit 15- Kuzey Arıklı

5- CemşitMatraımov 16- Robin M. Gürbüzer

6- Muhammet Sani Seçmen 17- Yunus Koruk

7- Halime Pehlivan 18- Muhammet M. Köroğlu

8- Beyza Akal 19- Ayşe Küpe

9- MekanHalimov

10- NeraCeylangüden

11- Gökan Can Evrenos

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Mete Cevit

2- Reyyan Erdem

3- Sinem Olgu

4- Medine Kuday

5- Ayşe Ceren Öney

Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- İrem Akal

2- Yakup Çavga

3- Menteş Kaan Özakdenizli

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Berat Güraslan 4- Halil Beyaz

2- Buse Çevik 5- Haydar T. Canşı

3- Cansu Torun

Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Bengi Cevit

2- Arda Demir

3- Talha Refik Malik

4- Mustafa Yayla

5- Ahmet Topaloğulları

6- Su Demirbüker

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Beren Alpmut

2- Bensu Özaydın

3- Turan Bayraktar

4- Utku Aslantürk

Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- Didem Buhur 7- Ahmet Can Sülünlü

2- Dilara Koçatlı

3- Hatice Öksüz

4- Emine Öksüz

5- Türker Eren Öney

6- Enes Baran Elkondu



Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

1- AbdulmenanGöğsüaçık 10- Murat Şahin

2- SümeyraGöğsüaçık 11- Umut Şahin

3- BaburhanKaryagdyev 12- Hürkan Ünlü

4- Tuana Serin 13- Havva Ünlü

5- Nilay Çakın 14- Cahit erkanlı

6- Kerem Killi 15- Dursun erkanlı

7- Ahmet Yakup Kar ahan 16- İrem Muk

8- Mesut Kural 17- Nehir Perçin

9- AlnurKassymbekov

