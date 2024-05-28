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Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçında yarın Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek

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Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor
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Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonunda kupa sahibini buluyor. 
Sezona UEFA Avrupa Ligi’nde başlayan Olympiakos; grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi’ne katıldı.
Yunan ekibi sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.
Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı.
İtalyan ekibi, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü kupanın dışına iterek adını finale yazdırdı.
Atina'daki AEK Arena’da oynanacak Olympiakos - Fiorentina final maçı saat 22.00’de başlayacak.
 
 
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