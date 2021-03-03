Kenneth ile Okoli coşturdu

BangladeşPremier Ligde mücadele eden Saif Spor Kulübünde forma giyen NgwokeKenneth ile John Okoli haftayı yine galibiyetle tamamladı.

Yaşadığı düşüşten sonra özellikle John Okoli’nin performansı ile çıkış yakalayan Saif Spor Kulübü, Kenneth’in de toparlanması ile haftayı 3 puanla kapattı. Bangladeş Polis FC takımına deplasmanda fark atan Saif Spor Kulübü maçı 4 – 1 kazandı.

Saif Spor Kulübünün gollerini NgwokeKenneth ile John Okoli 2 attı. Saif Spor Kulübü6. Galibiyetini alırken 19 puanla 5. sırada yer alıyor.

