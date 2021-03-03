banner583
banner590
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
12 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
9 0
 
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
20 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
134 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
23 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
27 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
39 0
banner529
banner570

Kenneth ile Okoli coşturdu

banner476

Kenneth ile Okoli coşturdu
BangladeşPremier Ligde mücadele eden Saif Spor Kulübünde forma giyen NgwokeKenneth ile John Okoli haftayı yine galibiyetle tamamladı.
Yaşadığı düşüşten sonra özellikle John Okoli’nin performansı ile çıkış yakalayan Saif Spor Kulübü, Kenneth’in de toparlanması ile haftayı 3 puanla kapattı. Bangladeş Polis FC takımına deplasmanda fark atan Saif Spor Kulübü maçı 4 – 1 kazandı.
Saif Spor Kulübünün gollerini NgwokeKenneth ile John Okoli 2 attı. Saif Spor Kulübü6. Galibiyetini alırken 19 puanla 5. sırada yer alıyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.