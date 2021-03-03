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Eray da 1461 Trabzon yolcusu

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Eray da 1461 Trabzon yolcusu
Bir dönem Türkiye Birinci Ligde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe’yi kupadan eleyen 1461 Trabzonspor yeni sezonda Türkiye Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.
1461 Trabzonspor menejerler aracılığı ile genç futbolcularımıza talip olmuş veYenicami’den Yakup Şen ile Yonpaş Dumlupınar’dan Mert Güçlücan ile Olcay Aykut’atransfer teklifinde bulunmuştu.
Bu 3 futbolcuya Yonpaş Dumlupınar’ın yeni transferi Eray Vudalı oldu. Genç yıldız Eray Vudalı da 1461 Trabzonspor’dan gelen teklifi değerlendirirken, transfer durumunun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
 
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