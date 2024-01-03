Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu

İtalya Serie A temsilcisi Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli teknik direktör JoseMourinho'nun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına getirileceği iddia edildi

Jose Mourinho'nun Roma macerası sona mı eriyor? İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili İngiliz basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Newcastle United'ın teknik direktör EddieHowe ile yollarını ayırıp yerine Mourinho'yu getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Portekizli çalıştırıcı, Ada'da daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da çalışmıştı.

JoseMourinho için Suudi Arabistan ve Brezilya ihtimalleri de masada...

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da çalışmaya yeşil ışık yakan 60 yaşındaki teknik adam, "Bir gün orada çalışacağımdan eminim; ama ne zaman olacağını bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Mourinho'nun, federasyon seçimlerinden sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına getirileceği haberleri de yüksek sesle dillendirilmeye başladı.



