Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda

Fenerbahçe’de takımdan gidecek isimler netlik kazanmaya başladı. Teklif gelmesi durumunda Ryan Kent, Samet Akaydın ve Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Sezon başında transfer edilen fakat yeterli katkıyı sağlayamayan Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor.

İsmail Kartal’ın sağ kanatta şans verdiği futbolcu, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.

8 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydın da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında geliyor.

29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal’ın sezonun geri kalan bölümündeki planlamasında yer almıyor.

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bir diğer isim MichyBatshuayi.

Edin Dzeko’nun gerisinde kalan ve yeteri kadar süre alamayan Belçikalı golcü, takımdan gitmek istiyor.

Gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, yabancı bir santrfor ile sözleşme imzalayarak hücum gücünü arttırmayı hedefliyor.



