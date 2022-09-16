Jordan forması rekor fiyata satıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.

Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, UtahJazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve ScottiePippen, DennisRodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.

