banner875
banner815
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
2 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
17 0
 
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
22 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
50 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
85 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
16 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
27 0
banner797

Jordan forması rekor fiyata satıldı

banner476

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu

banner825
Jordan forması rekor fiyata satıldı
Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.
Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, UtahJazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve ScottiePippen, DennisRodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.