Voleybolda sezon U-16 Kızlar ligiyle başlayacak

Voleybolda 2022-2023 Sezonu Lig Programı belirlendi. Bu sezon 10 kategoride düzenlenecek olan lig müsabakaları 10 Ekim de U16 Kızlar Ligi ile başlayacak

Voleybolda 2022-2023 Sezonu Lig müsabakaları programı belli oldu.

Pazartesi akşamı Federasyon Lokalinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ardından 2022-2023 Sezonu Lig Programı belirlendi. Bu sezon 10 kategoride düzenlenecek olan lig müsabakaları 10 Ekim de U16 Kızlar Ligi ile başlayacak. U14 , U16 ve U18 kategorilerinde müsabakalar A ve B olmak üzere iki grub da deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

Kategorilerine göre liglerin başlama tarihleri ise şöyle belirlendi.

Büyük Bayanlar 13 Ekim

Büyük Erkekler 27 Ekim

U16 Kızlar A Grubu 10 Ekim

U16 Kızlar B Grubu 31 Ekim

U17 Erkekler 31 Ekim

U12 Kızlar 22 Ekim

U13 Erkekler 22 Ekim

Pazartesi akşamı kulüp temsilcileri ile yapılan toplantı da gerçekleştirilen kura çekim işlemi ile A ve B Gruplarında mücadele edecek takımlar belirlenmişti.

IkiGrub halinde oynanacak olan U16 Kızlarda

A GRUBU: DAÜ, ESENTEPE, MSA, MVOSD, MGA

B GRUBU: KGM, GMBÇS, VAKIFLAR, KK



