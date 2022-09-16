Voleybolda sezon U-16 Kızlar ligiyle başlayacak

Voleybolda 2022-2023 Sezonu Lig müsabakaları programı belli oldu.
Pazartesi akşamı Federasyon Lokalinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ardından 2022-2023 Sezonu Lig Programı belirlendi. Bu sezon 10 kategoride düzenlenecek olan lig müsabakaları 10 Ekim de U16 Kızlar Ligi ile başlayacak. U14 , U16 ve U18 kategorilerinde müsabakalar A ve B olmak üzere iki grub da deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.
Kategorilerine göre liglerin başlama tarihleri ise şöyle belirlendi.
Büyük Bayanlar 13 Ekim
Büyük Erkekler 27 Ekim
U16 Kızlar A Grubu 10 Ekim
U16 Kızlar B Grubu 31 Ekim
U17 Erkekler 31 Ekim
U12 Kızlar 22 Ekim
U13 Erkekler 22 Ekim
Pazartesi akşamı kulüp temsilcileri ile yapılan toplantı da gerçekleştirilen kura çekim işlemi ile A ve B Gruplarında mücadele edecek takımlar belirlenmişti.
IkiGrub halinde oynanacak olan U16 Kızlarda
A GRUBU: DAÜ, ESENTEPE, MSA, MVOSD, MGA
B GRUBU: KGM, GMBÇS, VAKIFLAR, KK
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